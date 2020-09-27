Правозащитники назвали число задержанных на акциях в Белоруссии
27.09.2020, 17:08, Новости дня
В Белоруссии в воскресенье задержали 60 участников несанкционированных протестов, заявили в правозащитном центре «Весна».
Большая часть задержанных – в Минске, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.
Также задержали активистов в Могилеве, Березино, Молодечно, Могилеве, Гродно, Витебске, Солигорске, Жодино, Орше.
Среди задержанных есть несколько журналистов, в том числе главный редактор портала NewGrodno Игорь Бубликов, корреспондент издания «Могилевский регион» и член Белорусской ассоциации журналистов Владимир Лапцевич.
В воскресенье в центре Минска собрались около 5 тыс. протестующих. В Гомеле правоохранители применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы
На субботних акциях протеста в Белоруссии задерживали 150 человек, 116 из них заключены под стражу, сообщало МВД республики.
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