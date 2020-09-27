 

Армения объявила мобилизацию

27.09.2020, 16:48, Новости дня

Армянские власти в рамках военного положения объявили мобилизационный призыв офицеров, прапорщиков и рядовых из состава запаса, об этом сообщило правительство страны.

«Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», – цитирует сообщение правительства Армении РИА «Новости».

Между тем НАТО считает, что сторонам необходимо немедленно прекратить боевые действия, сообщил представитель генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о масштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры для мирного урегулирования», – отметил он.

Представитель главы НАТО добавил, что альянс поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации заявил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия успешно проводит контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, освобождены несколько населенных пунктов. Азербайджанские военные сняли на видео уничтожение нескольких единиц боевой техники Армении.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.



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