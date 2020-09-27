Легкомоторный самолет упал в Волгу, погибли два человека

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27.09.2020, 16:48, Новости дня

В Нижегородской области в Волгу упал легкомоторный самолет, погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Самолет упал в Волгу в Кстовском районе около 14.40 по местному времени рядом с деревнейе Михальчиково. На место происшествия прибыл транспортный прокурор Нижегородской области, начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Установлено, что вылет проводился без соответствующей санкции. МСЧ сообщило, что пилот не смог справиться с управлением.

Ранее в сентябре легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, погиб пилот.



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