 

Икра, платки, косметика. На границе с Россией задержали партию контрабанды на два млн грн – Госпогранслужба Украины

27.09.2020, 16:10, Новости дня

Вечером 26 сентября пограничники Сумского отряда и сотрудники Службы безопасности Украины на участке отдела “Краснополье” вблизи границы остановили две машины, которыми управляли граждане Украины. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Toyota Land Cruiser Prado – украинской регистрации, грузовая “ГАЗель” – без регистрационных знаков. Водители авто незаконно пересекли границу с территории России, чтобы переместить товары в Украину, сказано в сообщении.

“Правоохранители в кузове автомобиля “ГАЗель” обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, 60 флаконов с косметическими средствами. Во время проверки автомобиля Toyota Land Cruiser Pradо выявлены признаки замены идентификационного номера кузова”, – подчеркнули в ГПСУ.

За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима, на правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 “Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства” Уголовного кодекса Украины.

Предварительная сумма оценки груза составила около двух млн грн, он будет передан работникам таможенной службы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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