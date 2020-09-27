 

При плановой госпитализации ИФА-тесты на антитела к коронавирусу должны проводиться бесплатно – Степанов

27.09.2020, 16:10, Новости дня

ИФА-тесты на антитела против коронавируса SARS-CoV-2 в случае госпитализации пациента будет проводиться за счет государства. Об этом на брифинге 27 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Что касается ИФА-тестирования. Мы при обновлении стандартов оказания медпомощи четко определили, что во время плановой госпитализации нужно делать исключительно ИФА-тест. Мы не говорим, что надо делать ПЦР-тест, исключительно ИФА-тест. Больница при госпитализации должна бесплатно делать ИФА-тестирование”, – сказал Степанов.

По его словам, он распорядился, чтобы в программе медгарантий “было четко акцентировано, что когда есть определение врача, что человек нуждается в плановой госпитализации, чтобы это [ИФА-тестирование] делалось за счет государства.”

За прошлые сутки в Украине было проведено 24 049 методом ПЦР и 4 786 – методом ИФА, отметила пресс-служба Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине пятый день подряд фиксируют более 3 тыс. случаев коронавируса: 25 сентября инфекцию подтвердили у 3833 человек (абсолютный антирекорд), 24-го – у 3565, 23-го – у 3372, 22-го – у 3497. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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