 

Конфликт в Нагорном Карабахе. Прокуратура Азербайджана сообщила об убитых и раненых среди мирных жителей

27.09.2020, 16:10, Новости дня

Обстрелы военными Армении сел Азербайджана привели к смерти и ранениям мирных жителей. Об этом 27 сентября заявила в Facebook прокуратура Республики Азербайджан.

“В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чирагли и Орта Гарванд Тертерского района, Алханлы и Шукурбейли Физулинского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Геранбой и нескольких сел Дашкесанского района были убиты и ранены мирные жители, нанесен серьезный ущерб ряду жилых домов и гражданским объектам, уничтожены мелкий и крупный рогатый скот, фермы и транспортные средства”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с различными травмами было госпитализировано 14 мирных жителей.

“В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района вышла из строя подстанция и прекращена подача электричества в селе”, – рассказали в прокуратуре.

Как сообщалось, 27 сентября вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию и интенсивно обстреляли…

Posted by Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu on Pühapäev, 27. September 2020

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля 2020 года в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

В минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль шести сел в Нагорном Карабахе, в минобороны Армении это опровергают.

Европейский совет призвал стороны конфликта к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению к переговорам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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