Дом в Кировской области ушел под землю

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27.09.2020, 16:08, Новости дня

В деревне Дым-Дым-Омга в Кировской области частный дом полностью ушел под землю.

На месте обвала образовалась глубокая воронка диаметром несколько метров, передает ГТРК «Вятка».

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, поскольку в доме никто не проживал. 

Местные жители предположили, что дом стоял на карстовом провале, который мог образоваться из-за вымывания пород подземными водами.

Ранее в Иркутской области в районе Байкала произошло землетрясение. Интенсивность подземных толчков в эпицентре, в районе населенного пункта Култук, составила 8,1 балла.



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