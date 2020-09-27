Азербайджан показал на видео уничтожение армянской техники

27.09.2020, 16:08, Новости дня

Азербайджанские военные сняли на видео уничтожение нескольких единиц боевой техники Армении, сообщило министерство обороны Азербайджана.

«Уничтожена боевая техника противника – видео. В результате контрнаступления подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск», – говорится в описании ролика в Youtube-канале военного ведомства Азербайджана.

До этого Армения сообщила, что азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.