Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле

27.09.2020, 16:08, Новости дня

Правоохранители в Гомеле применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

«Подтверждаю, что применялся слезоточивый газ в связи с тем, что протестующие не хотели реагировать на требования правоохранителей и предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также в УВД подчеркнули, что оружие против протестующих не применялось, но использовались светошумовые спецсредства для предупредительных выстрелов вверх.

В воскресенье в центре Минска собрались около 5 тыс. протестующих.

На субботних акциях протеста в Белоруссии задержали 150 человек, 116 из них заключены под стражу, сообщало МВД республики. Также в субботу сообщалось, что на несанкционированном «женском марше» в Минске задержали 11 человек. При этом отмечалось, что задержанных активистку оппозиции Нину Багинскую и журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову уже отпустили.