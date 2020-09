В Армении и Азербайджане сообщили об убитых и раненых на границе

27.09.2020, 14:10, Новости дня

В результате обстрела утром 27 сентября в Мартуининском районе были убиты женщина и ребенок. Об этом написал в Twitter омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

“Два гражданских лица ранены. Мишенью обстрелов стали некоторые школы. Есть и другие жертвы среди гражданского населения”, – отметил омбудсмен.

As a result of #Azerbaijan shelling a woman & a child were killed in #Martuni region of #Artsakh/Karabakh, 2 civilians are wounded.

Some schools have been also targetted. There’re other civilian casualties, too.

— Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) September 27, 2020

Секретарь Совета безопасности Республики Арцах Самвел Бабаян сообщил о десяти погибших военнослужащх в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, пишет агентство “Арменпресс”.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о шести раненых среди гражданских лицах. Есть погибшие среди мирного населения и среди военных, их число не уточняется, сообщает “Интерфакс”.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, МИД Азербайджана обвинил Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненных мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.