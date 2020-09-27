На Украине обвинили «агентов Кремля» в фейках о массовых отчислениях курсантов после трагедии Ан-26

27.09.2020, 14:08, Новости дня

Командование воздушных сил ВС Украины обвинило «агентов Кремля» в распространении фейков о желании курсантов покинуть вуз, воспитанники которого разбились на Ан-26 под Харьковом.

«С целью психологического воздействия на личный состав Вооруженных Силах Украины, курсантов военных вузов в частности, агенты Кремля распространяют фейки о том, что курсанты-летчики хотят покинуть вуз. Подчеркиваем, ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета», – говорится в сообщении командования в Facebook.

Сообщения о массовом написании рапортов курсантами первого курса на отчисление ведомство назвало «попыткой дестабилизировать ситуацию».

В пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Также сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего самолета.