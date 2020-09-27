 

На Украине обвинили «агентов Кремля» в фейках о массовых отчислениях курсантов после трагедии Ан-26

27.09.2020, 14:08, Новости дня

Командование воздушных сил ВС Украины обвинило «агентов Кремля» в распространении фейков о желании курсантов покинуть вуз, воспитанники которого разбились на Ан-26 под Харьковом.

«С целью психологического воздействия на личный состав Вооруженных Силах Украины, курсантов военных вузов в частности, агенты Кремля распространяют фейки о том, что курсанты-летчики хотят покинуть вуз. Подчеркиваем, ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета», – говорится в сообщении командования в Facebook.

Сообщения о массовом написании рапортов курсантами первого курса на отчисление ведомство назвало «попыткой дестабилизировать ситуацию».

В пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Также сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего самолета.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Тихановская предсказала протесты в Белоруссии на годы

07.08 / Кобзев зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Приангарья

23.07 / Изучена способность организма бороться с инопланетными микробами

26.06 / Отказавшегося надеть маску пассажира смогли снять с рейса на Москву только с помощью ОМОНа

29.06 / “Огромная ошибка”. В иранской прокуратуре рассказали, почему оператор системы ПВО выпустил ракету по украинскому Boeing

30.06 / Умер актер из трилогии о «друзьях Оушена»

12.07 / Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на октябрь

27.09 / Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

19.07 / Ученый раскрыл подробности испытаний российской вакцины от COVID-19

07.09 / Уволилась обзывавшая пятиклассников «нищебродами» чебоксарская учительница

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска