 

Азербайджан заявил о взятии ряда стратегических высот в Карабахе

27.09.2020, 14:08, Новости дня

Вооруженные сила Азербайджана заняли ряд сел и стратегических высот в Нагорном Карабахе, сообщил руководитель пресс-службы Минобороны страны Анар Эйвазов.

«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии контратаки освобожден ряд находящихся под оккупацией сел и важных высот», – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что речь идет о Физулинском и Джебраильском районах, в том числе освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Йухары Абдулрахманлы.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение. 

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



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