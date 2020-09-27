Седан Great Wall Futurist повторил дизайн «Волги»

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27.09.2020, 13:55, Новости дня

В настоящее время в Китае проходит автомобильный салон Beijing Auto Show-2020, на котором участникам предложена новинка от Great Wall.

Речь идет продвинутом концептуальном автомобиле, которому дали название Futurist. Разработчики ограничились применением кузова седан, тем самым выполнив новинку в уникальной форме. Модель получила ретростиль, который многими экспертами предложен в виде советской модели «Волга». Вместе с тем для более привлекательного вида установлены многочисленные хромированные детали на кузове.

Также среди достоинств транспортного средства указывается, что новинка получит встроенные камеры в боковые зеркала для более точного обзора и повышенной безопасности автомобиля.



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