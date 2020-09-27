Infiniti представила прототип нового кроссовера QX60

27.09.2020, 13:55, Новости дня

Известная японская компания Infiniti опубликовала официальные снимки обновленного кроссовера Infiniti, который пока предложен в виде концепта.

Вместе с тем аналогичная версия автомобиля в последующий период также появится в серийном исполнении, которое могут показать только к 2021 году. Кром того, новинка остается остается неизвестной по параметрам производительности. Дизайнерам удалось применить более современную внешность, отличающуюся от предшественника.

Интерес к автомобилю отмечается в большей степени на рынке США, тогда как за последнее время спрос на указанный экземпляр кроссовера Infiniti несколько снизился, из-за чего и было принято решение выпустить усовершенствованный паркетник.