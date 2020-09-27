Завершены работы по ликвидации обрушения перехода в Подмосковье

27.09.2020, 13:48, Новости дня

Работы на месте обрушения надземного пешеходного перехода в Подмосковье закончены, сообщил источник в экстренных службах.

«Все работы по ликвидации последствий обрушения перехода на предприятии завершены», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что на месте работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Между тем число пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино достигло 51 человека.

В воскресенье в цехе предприятия FM Logistic в районе подмосковного Ступина металлический надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра обрушился на инженерные коммуникации.

Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения. По факту обрушения надземного пешеходного перехода прокуратура проводит проверку.