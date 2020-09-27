МВД Белоруссии назвало число участников субботних акций протеста

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27.09.2020, 13:48, Новости дня

Во время протестов в Белоруссии, прошедших 26 сентября, было задержано 150 человек, 116 их них заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Протестующих задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

«Очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали. В Минске в течение дня немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города», – написала Чемоданова в Telegram.

По подсчетам МВД, общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов страны, составило около 300 человек.

По оценке МВД Белоруссии, самым массовым был так называемый «женский марш», который прошел в Минске. 

«В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек», – заявили в пресс-службе.

В субботу сообщалось, что на несанкционированном «женском марше» в Минске задержали 11 человек. При этом отмечалось, что задержанных активистку оппозиции Нину Багинскую и журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову уже отпустили.

В четверг МВД Белоруссии сообщило, что минчане начали активно жаловаться на участников акций протеста.



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