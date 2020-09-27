Не можешь запретить — заклейми позором – Bloomberg о том, как избавиться от ядерного оружия

27.09.2020, 12:25, Новости дня

Хотя Договор о запрещении ядерного оружия в ООН никак не сможет напрямую привести к ликвидации самого страшного вооружения на планете, этот документ всё равно нельзя назвать бесполезным, пишет Bloomberg. Это соглашение, подобно работам Канта и Мора, даёт возможность познакомиться с идеальным миром, указать на опасность крупномасштабного конфликта и, в конечном счёте, сделать применение ядерного оружия — как и применение химического — морально неприемлемым.



Reuters

Есть на свете катастрофы, которые настолько ужасны, что к ним можно подобраться только с подходом, который размывает грань между реальностью и утопией. Взять, к примеру, Договор о запрещении ядерного оружия. Цель этого документа, одобренного ООН в 2017 году, — это тотальная ликвидация самого дьявольского оружия в истории человечества, пишет Bloomberg.

Это соглашение подписали 84 государства и ратифицировали 45. Для того чтобы ДЗЯО вступил в силу, его должно ратифицировать ещё совсем немного стран. И на этой неделе 56 крупных международных деятелей подписали открытое письмо, чтобы ускорить этот процесс. В их число вошли бывшие президенты, главы МИД и Минобороны 20 членов НАТО, Японии и Южной Кореи, а также один экс-генсек ООН и два бывших генсека НАТО.

Одна из декларируемых ими целей — это добиться подписания ДЗЯО лидерами своих стран. «Это звучит довольно нагло, поскольку все упомянутые страны на данный момент находятся в тени «ядерного зонтика» США, от которого им тогда придётся отказаться. Такой исход маловероятен», — полагает агентство.

Более того, строго говоря, мнение сторон соглашения и авторов письма не имеет никакого значения. Ядерным оружием располагают девять стран: США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Израиль, Пакистан, Индия и Северная Корея. И все они демонстративно проигнорировали переговоры, которые привели к заключению договора. И шансы того, что они его когда-нибудь подпишут, стремятся к нулю.

Получается, что всё это — лишь бумагомарание? Вовсе нет. Эти тексты, по мнению Bloomberg, похожи на некоторые из идеалистических трактатов, содержание которых так никогда и не стало реальностью, — но всё же изменивших мир. На ум приходит «Утопия» Томаса Мора или «К вечному миру» Иммануила Канта. Оба философа хотели упразднить армии. При этом никто из них и помыслить не мог о такой вещи как ядерное оружие.

Ни Мор — чья работа во многом походила на сатриру, — ни Кант в своём царстве чистого разума нисколько не верили в то, что власть имущие с ними согласятся. Однако, как и Мартин Лютер Кинг, который когда-то сказал: «У меня есть мечта», они открыли нам совершенный идеал — идеал настолько интуитивно убедительный и настолько морально неопровержимым, что любые отклонения от него в реальной жизни стали смахивать на неприемлемый гротеск.

Этот договор преследует те же цели. Первая из них — это вывести человечество из состояния безмятежности; заставить его открыть глаза на опасности ядерной войны. Вторая цель — постепенно сформировать отношение человечества к военным планам по применению ядерного оружия как к сценарию настолько гнусному, что его не стоит рассматривать в принципе. Более того, заключению договоров о запрете применения химического и биологического оружия предшествовал ровно такой же процесс.

Тем не менее, даже первоочередная задача, состоящая в том, чтобы человечество поняло истинную вероятность ядерной войны, выглядит крайне непростой. После окончания холодной войны большинство людей стали куда меньше опасаться ядерной войны — хотя им следовали бы начать бояться её ещё больше. Как теория игр, так и геополитика говорят о том, что опасность ядерного конфликта только возросла.

Дело в том, что государства занимаются «модернизацией» своих арсеналов и рассматривают сценарии применения ядерного оружия в тактических целях, которые противоречат модели «взаимного гарантированного уничтожения». Страны-выскочки вроде Ирана жаждут вступить в ядерный клуб. Новые сражения могут развернуться не только на суше, море и в воздухе, но и в космосе и киберпространстве. Нельзя сбрасывать со счетов и искусственный интеллект, способный принимать решения о ядерном ударе за считанные секунды. Тоже самое можно и сказать о таком факторе как человеческая глупость.

Более важная задача — это, однако, клеймление позором стран и лидеров, которые берегут свои ядерные арсеналы. Со временем это клеймо может изменить мышление китайского руководства и убедить его отказаться от намерения «догнать» США и Россию в плане ядерного потенциала. Подобная тактика может как повлиять на общественное мнение в России, Индии и других странах по этому вопросу, так и поспособствовать возращению Вашингтона к переговорам о контроле над вооружениями, поскольку последний американо-российский договор в этой сфере истекает в самое ближайшее время.

В прошлом императив по умерению ядерного пыла с помощью идеализма выражали два американских президента. Одним из них был Рональд Рейган, который вёл переговоры с Советским Союзом об ограничении гонки вооружений, придерживаясь принципа, что в ядерной войне победителей быть не может.

Вторым же был Гарри Трумэн — единственный лидер в истории, который отдал приказ применить ядерное оружие в ходе войны. Затем, он, однако, стал одним из основателей ООН — организации, призванной предотвратить повторение этой трагедии.

«В его бумажнике хранилось нечто, что можно истолковать как Договор о запрещении ядерного оружия в поэтической форме, — отмечает Bloomberg. — То был отрывок стихотворения британского поэта Альфреда Теннисона:

«Вот умолкли барабаны; стяги ратные легли

Пред Парламентом Народов, Федерацией Земли,

Дабы распри усмирились здравым смыслом большинства

В мире, где ненарушимы суверенные права»*.

*Перевод с английского Д. Катара. (прим. ИноТВ).