Лжёт, пока ложь не станет правдой – Байден сравнил Трампа с Геббельсом

27.09.2020, 12:25, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сравнил Дональда Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом, так как последний также, по его словам, придерживался мнения, что, если ложь повторять достаточно долго, то она превратится в правду, пишет Politico. При этом, по мнению Байдена, Трамп пытается приписать его к социалистам только для того, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов.



Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сравнил американского лидера Дональда Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Поводом для такого заявления политика стала шквальная критика Трампа в адрес Байдена в ходе предвыборной кампании, пишет Politico.

Когда во время интервью на канале MSNBC Байдена спросили о том, каким образом он собирается парировать заявления Трампа о том, что он продвигает социалистическую повестку дня, бывший вице-президент деликатничать не стал.

Трамп, по выражению кандидата от Демпартии «похож на Геббельса». «Если повторять ложь достаточно долго, продолжать её повторять и повторять, то она становится расхожей истиной», — отметил политик.

При этом, по мнению Байдена, президент пользуется социализмом, чтобы отвлечь внимание избирателей от собственных провалов в борьбе с пандемией коронавируса. Между тем, бывший вице-президент также не преминул сравнить американского лидера с другой авторитарной фигурой прошлого.

«Думаю, что люди очень чётко видят разницу между мной и Дональдом Трампом, — подчеркнул Байден. — Трамп разгоняет демонстрации перед Белым домом, мирные демонстрации, с помощью военных. Он скорее смахивает на Кастро, чем на Черчилля».

Кроме того, политик сообщил, что его нисколько не тревожат заявления американского президента о том, что он откажется покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. По мнению Байдена, эти утверждения — это лишь один из элементов его предвыборной тактики.

«Его заявления — они всегда нужны, чтобы отвлечь внимание, — подчеркнул кандидат в президенты, выразив уверенность в том, что американцы придут на выборы «в большом количестве». — С самого начала было ясно, к чему всё идёт».