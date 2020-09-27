ГСЧС Украины завершила работы на месте крушения Ан-26

27.09.2020, 12:10, Новости дня

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям завершили работы на месте падения Ан-26 в Харьковской области. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба МВД Украины.

В работах были задействованы 70 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.

В течение 26 сентября подразделения ГСЧС проводили поиск тел погибших, разрезали элементы фюзеляжа самолета и оказывали психологическую помощь родственникам погибших, сказано в сообщении.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.