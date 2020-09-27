 

ГСЧС Украины завершила работы на месте крушения Ан-26

27.09.2020, 12:10, Новости дня

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям завершили работы на месте падения Ан-26 в Харьковской области. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба МВД Украины.

В работах были задействованы 70 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.

В течение 26 сентября подразделения ГСЧС проводили поиск тел погибших, разрезали элементы фюзеляжа самолета и оказывали психологическую помощь родственникам погибших, сказано в сообщении.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / В Киевской области пенсионер открыл стрельбу с балкона. Один человек пострадал

05.09 / Вероника Цепкало – Шуфричу: Если вы так ратуете за Лукашенко, забирайте его себе в Украину

15.09 / Минфин предложил расширить госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных

17.08 / Польша заявила о готовности к волне беженцев из Белоруссии

03.07 / Соловьев дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову

17.07 / В ответ на «Кавказ — 2020» Украина проведёт собственные военные учения

03.09 / Стартовал прием заказов на новый кроссовер Haval DaGou

13.07 / Погребинский рассказал о дипломатической игре Киева против Москвы

11.07 / Саакашвили о переговорах со страной-агрессором: С врагами и преступниками разговаривать должен международный суд

22.09 / После землетрясения под Иркутском без электричества остались 360 домов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска