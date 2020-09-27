Минобороны Азербайджана заявило о ведущихся боях за важные высоты

27.09.2020, 11:48, Новости дня

Подразделения азербайджанских ВС ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, которые находятся «под оккупацией армянских войск», сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Подразделения азербайджанской армии борются за важные высоты под оккупацией армянских войск в направлении Тертер-Агдам, Физули-Джабраил и Муровдаг», – говорится в сообщении, передает «Sputnik Азербайджан».

Также уточнятся, что по командным пунктам ВС Армении наносятся удары ракетно-артиллерийскими войсками и авиацией, в результате чего уничтожается «большое количество маневрирующих сил, боевая техника и военные объекты».

«На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои», – сообщили в Минобороны Азербайджана.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.