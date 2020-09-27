 

Минобороны Азербайджана заявило о ведущихся боях за важные высоты

27.09.2020, 11:48, Новости дня

Подразделения азербайджанских ВС ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, которые находятся «под оккупацией армянских войск», сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Подразделения азербайджанской армии борются за важные высоты под оккупацией армянских войск в направлении Тертер-Агдам, Физули-Джабраил и Муровдаг», – говорится в сообщении, передает «Sputnik Азербайджан».

Также уточнятся, что по командным пунктам ВС Армении наносятся удары ракетно-артиллерийскими войсками и авиацией, в результате чего уничтожается «большое количество маневрирующих сил, боевая техника и военные объекты».

«На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои», – сообщили в Минобороны Азербайджана. 

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение. 

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Guardian – белые актёры перестанут озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»

23.09 / Штепу, которую обвиняют в сепаратизме, зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

18.09 / В Нью-Йорке открылся первый в США кинофестиваль «ковидной эры»

30.07 / Бывший телохранитель рассказал, как Джоли соблазнила Питта

29.06 / Лукашенко станцевал под песню Повалий

14.09 / Украина усилила границу с Белоруссией

31.07 / Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса

03.07 / Россия Путина: автократическая клептократия и клановый капитализм

30.08 / Милиция в Минске начала задерживать протестующих

26.09 / Крушение самолета под Чугуевом. Пилот сообщил об отказавшем двигателе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска