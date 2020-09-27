 

Россия призвала прекратить огонь в Нагорном Карабахе

27.09.2020, 11:08, Новости дня

МИД РФ призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях», – сообщается на сайте ведомства.

Российский МИД призывает стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации. 

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате обстрела со стороны Армении среди гражданского населения и военных есть жертвы и раненые. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.

Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



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