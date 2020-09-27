Природный пожар в Ростовской области ликвидировали

27.09.2020, 8:08, Новости дня

Природный пожар, который распространился в Ростовской области на площадь 100 га, ликвидирован, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«Ликвидация на [площади] 100 га», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

По информации МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Аксайском районе достигла 100 гектаров, его локализовали. Пожару был присвоен третий ранг.

В субботу МЧС предупредило об угрозе распространения пожара на три хутора в Аксайском районе Ростовской области.