Природный пожар в Ростовской области ликвидировали

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27.09.2020, 8:08, Новости дня

Природный пожар, который распространился в Ростовской области на площадь 100 га, ликвидирован, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«Ликвидация на [площади] 100 га», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

По информации МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Аксайском районе достигла 100 гектаров, его локализовали. Пожару был присвоен третий ранг.

В субботу МЧС предупредило об угрозе распространения пожара на три хутора в Аксайском районе Ростовской области.



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