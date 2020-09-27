Названо число сделавших прививку от коронавируса москвичей

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27.09.2020, 8:17, Новости дня

Прививку от коронавируса сделали уже более трех тыс. москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже более трех тыс. привилось (от коронавируса), ни у одного никаких проблем не было», – сказал он в эфире «Россия 1».

Собянин подчеркнул, что также прекрасно себя чувствует после вакцинации, никаких проблем нет.

Ранее Собянин сообщил, что в 11 городских поликлиниках началась вакцинация медиков от коронавирусной инфекции.

В четверг Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. 

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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