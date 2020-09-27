«Обеспеченная молодёжь, убеждённая в своей абсолютной правоте» — бывший экоактивист раскритиковал движение Fridays for Future

27.09.2020, 6:20, Новости дня

Большое число участников движения Fridays for Future абсолютно невосприимчиво к другим мнениям и неспособно на компромиссы, рассказал бывший участник движения немецкий студент Клеменс Трауб в своём интервью Die Welt. Многие из них выросли в обеспеченных семьях, ввиду чего не могут принять и понять того, что у большого количества менее богатых людей есть проблемы актуальней, чем изменения климата. Трауб отмечает, что радикализм движения отпугивает многих, кто в целом поддерживает идею защиты окружающей среды.



Reuters

Многие участники экологического движения Fridays for Future выросли в богатых семьях: у таких людей плохое представление об условиях жизни менее имущих граждан, рассказывает немецкий студент и бывший активист Fridays for Future Клеменс Трауб в своём интервью для Die Welt.

Как отмечает Трауб, для людей, вынужденных сводить концы с концами и испытывающих проблемы с выплатой аренды за жильё, климатические проблемы отходят на второй или даже третий план. Этот фактор важно учитывать и относиться к людям чутко и с пониманием, считает Трауб.

Между тем, по словам Трауба, многие участники Fridays for Future «убеждены в том, что застолбили за собой абсолютную истину», имеют перед собой лишь чёрно-белую картину мира, концентрируясь на борьбе «добра против зла». «В какой-то момент создалось ощущение, что климатический протест стал авторитарной борьбой против остального человечества», — говорит Трауб.

Трауб приводит в пример свою дискуссию о ТЭС и угольной промышленности со своим знакомым, участником движения: сам Трауб соглашался с тем, что необходим постепенный отказ от ТЭС, но, вместе с тем, он отмечал, что от этой отрасли зависят десятки тысяч рабочих мест, многие рассматривают отказ от ТЭС как угрозу для своего существования и мнение этих людей нужно уважать. Между тем, его знакомый отвечал, что все эти люди просто будут получать пособие по безработице.

По мнению Трауба, подобный радикализм оказывает медвежью услугу всему процессу защиты климата, поскольку создаётся ощущение, что он будет осуществляться за счёт населения. Однако многие молодые активисты «варятся в собственном соку» и не замечают этого, вращаясь лишь в кругу своих стопроцентных сторонников. Как отмечает Трауб, поучительный тон Fridays for Future отпугивает многих людей, которые в целом выступают за защиту климата.

«Fridays for Future полностью уверены в своей моральной правоте. В таких условиях компромиссы не воспринимаются. Многие активисты считают, что демократические процессы являются предательством будущего человечества», — говорит Трауб.

Трауб также отмечает, что, несмотря на многие уже принятые меры по защите климата, представители Fridays for Future по-прежнему не удовлетворены, настаивая на радикальных переменах. Такое поведение станет сильным ударом для людей, не имеющих такого же лобби и влияния, как у экоактивистов.

По мнению Трауба, необходимо концентрироваться на обсуждении устойчивого развития, а не на сломе системы, как того хочет Грета Тунберг. Кроме того, необходимо убедить Китай и Индию присоединиться к мерам по защите климата: в противном случае ситуация вряд ли изменится.