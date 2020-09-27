Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев

27.09.2020, 2:08, Новости дня

Актер Московского академического театра сатиры Владимир Носачев умер на 81-м году жизни, сообщил художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», – говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Владимир Александрович Носачев родился 14 апреля 1940 года. После окончания Щукинского училища в 1966 году был принят в штат Московского академического театра сатиры. За вклад в развитие театрального искусства Носачеву в 1999 году присвоено звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».