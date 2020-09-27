 

Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев

27.09.2020, 2:08, Новости дня

Актер Московского академического театра сатиры Владимир Носачев умер на 81-м году жизни, сообщил художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», – говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Владимир Александрович Носачев родился 14 апреля 1940 года. После окончания Щукинского училища в 1966 году был принят в штат Московского академического театра сатиры. За вклад в развитие театрального искусства Носачеву в 1999 году присвоено звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

16.09 / Антимонопольный комитет вынудил “Метинвест” взять беспрецедентно невыгодные обязательства при концентрации шахтоуправления “Покровское” – заявление компании

05.08 / Новый антирекорд по COVID-19 в Украине, последствия взрывов в Бейруте. Главное за день

19.07 / Партнер Ходорковского банкир Юров: Голову могу дать на отсечение – в Украине привлечение иностранных инвестиций можно запустить за девять месяцев

10.08 / ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов президента

14.09 / На Донбассе в прошлые сутки зафиксировали две провокации боевиков – штаб ООС

27.06 / Политика: США задействовали против РФ методы Третьего рейха

06.09 / МВД Беларуси сообщило о сотнях задержанных на шествиях 6 сентября

15.07 / Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

12.07 / Германии и Франции следует больше давить на Кремль в вопросе Украины – американский генерал в отставке Ходжес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска