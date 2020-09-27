 

“Повезло, что сумели сыграть при такой погоде”. Свитолина прокомментировала победу на турнире в Страсбурге

27.09.2020, 2:00, Новости дня

Проведение финального матча теннисного турнира во французском Страсбурге было под угрозой из-за погоды, было нелегко адаптироваться к условиям. Так победительница соревнований Элина Свитолина прокомментировала свою победу, пишет “Большой теннис Украины”.

Она напомнила, что начало ее поединка против Елены Рыбакиной из Казахстана было отложено на два часа из-за дождя.

“Но условия одинаковы для всех, нужно было быстро адаптироваться. Было важно выйти и показать свою игру, не сильно задумываясь по поводу задержки. Обычно турниры проводятся при жаркой погоде. Мы были просто счастливы, что смогли доиграть турнир сегодня. Нам повезло, что мы смогли сыграть. Здесь были совершенно не те условия, которые мы ожидали, но я сумела с ними справиться”, – сказала Свитолина.

Во время игры температура не поднималась выше 10 °С, шел мелкий дождь.

Свитолина одержала победу в трех сетах, это ее 15-й успех в турнирах WTA за карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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