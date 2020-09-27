 

Сирия обвинила Турцию в поддержке террористов

27.09.2020, 1:48, Новости дня

Турция продолжает оказывать поддержку действующей в Сирии террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Режим Турции – один из главных спонсоров терроризма в регионе. Он продолжает оказывать поддержку «Джебхат ан-Нусре» (запрещенная в РФ террористическая организации) и связанным с ней группировкам», – приводит слова главы сирийского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич предупредил, что террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры») при непосредственном участии активистов псевдоправозащитной организации «Белые каски» готовит в Идлибе провокации с отравляющими веществами для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

В прошлую пятницу стало известно, что РФ и Турция не договорились по ситуации в сирийском Идлибе. Турция отказалась покинуть КПП на территориях, контролируемых правительственными силами Сирии. Также Анкара отвергла предложение сократить численность своих войск, вывести из региона тяжелые вооружения и военную технику.



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