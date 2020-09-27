«Платиновый план» призван расширить возможности афроамериканцев

27.09.2020, 1:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп обнародовал в пятницу план, предназначенный для завоевания голосов избирателей-афроамериканцев, сообщил 26 сентября телеканал СNN. «Платиновый план», о начале реализации которого Трамп сообщил в Атланте, включает в себя судебное преследование Ку-клукс-клана и «Антифа» в качестве террористических организаций, объявление 19 июня федеральным праздником в честь отмены рабства в США и принятие мер по поддержанию экономического процветания чернокожих американцев.

Во время мероприятия в Атланте, на котором Трамп анонсировал «Платиновый план» по расширению экономических прав и возможностей афроамериканцев, президент попытался провести контраст между своим планом и предложениями демократа Джо Байдена. Трамп заявил, что бывший вице-президент «нанес ущерб» афроамериканскому сообществу за последние 47 лет, которые он провел в Вашингтоне.

Как сообщил телеканал Fox News, в плане Трампа для Черной Америки Ку-клукс-клан и «Антифа» объявляются террористическими организациями. План также призывает признать линчевание федеральным преступлением на почве ненависти. В то же время администрация Трампа обещает увеличить доступ к капиталу в афроамериканских сообществах примерно на 500 миллиардов долларов.

Среди других положений – создание безопасных городских кварталов с «высочайшими стандартами» полицейской службы, обеспечение справедливости в системе правосудия, расширение выбора школ, создание «национального проекта милосердия для исправления неправомерных судебных преследований и помилования людей, изменивших свою (жизнь)».

«Платиновый план» предполагает создание 500 000 новых предприятий, принадлежащих афроамериканцам и 3 миллиона новых рабочих мест для чернокожих жителей США.

В плане содержится обещание дать афроамериканским церквям возможность конкурировать за федеральное финансирование для своих прихожан; обеспечить более качественное медицинское обслуживание для устранения «исторического неравенства», а также расширить возможности домовладения и повысить финансовую грамотность среди чернокожих.

Трамп также предложил признать 19 июня – праздник, знаменующий конец рабства в Соединенных Штатах – федеральным выходным днем.

Как сообщает СNN, в 2016 году за Трампа проголосовали всего 8% чернокожих избирателей. В 2020 году афроамериканцы также отдают предпочтение демократам – за Байдена собираются голосовать от 75% до 83% чернокожих избирателей.

Известно, что темнокожие избиратели в целом поддержали победу Байдена на демократических праймериз, обеспечив ему решающую победу в Южной Каролине, которая спасла от провала его сначала неудачную кампанию. Но этот успех, как считают эксперты, во многом зависел от чернокожих избирателей старшего возраста. Молодые афроамериканцы нередко считают, что он, Джо Байден, слишком «умерен», чтобы действовать по важным для них вопросам.

Байден уже выдвинул ряд предложений, направленных на экономическую мобильность чернокожих, которые включают обещания направить федеральные деньги и налоговые льготы на цели малого бизнеса и на программы экономического развития для фирм, принадлежащих меньшинствам, и для неблагополучных районов.

Что касается реформы уголовного правосудия, Байден призвал к запрету на применение полицейскими удушающих приемов, введению национальных стандартов применения силы полицией, обязательному сбору данных от местных правоохранительных органов, созданию новой комиссии по надзору за федеральной полицией. Он также поддержал некоторые прогрессивные предложения, которые могут понравиться более молодым избирателям, например списание некоторых долгов по студенческим займам и предложение бесплатного обучения в колледжах.