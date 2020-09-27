 

Трамп номинировал Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда

27.09.2020, 1:20, Новости дня

В субботу вечером президент Дональд Трамп объявил о своем решении номинировать на должность судьи Верховного суда США Эми Кони Барретт.

Это решение стало ожидаемым для американских СМИ, которые уже писали об этой кандидатуре накануне.

В 2017-м году Барретт была назначена Трампом в Окружной апелляционный суд Чикаго. Она известна своими консервативными религиозными взглядами.

Теперь номинант должен пройти утверждение в Сенате США, где республиканцы имеют большинство: республиканские лидеры Сената заявляли, что процесс может быть завершен до выборов, которые пройдут 3 ноября. Демократы требуют, чтобы номинация прошла после президентских выборов.

Бывший вице-президент Джо Байден, соперник Трампа от Демократической партии на президентских выборах призвал следующего президента – кто бы ни победил на выборах – выбрать кандидата в Верховный суд после инаугурации в январе 2021 года.

Однако республиканцы стремятся воспользоваться своим нынешним большинством в Сенате, чтобы сместить идеологический баланс суда еще больше вправо – с нынешнего консервативного преимущества 5 против 4 до 6 против 3 – путем утверждения третьего консервативного кандидата от Дональда Трампа в высший суд страны. Президент ранее добился утверждения Сенатом судей Нила Горсача и Бретта Кавано.

Напомним. что новый судья заменит в Верховном суде США Рут Бейдер Гинзбург, скончавшуюся 18-го сентября в возрасте 87 лет. Судья Гинзбург внесла выдающийся вклад в утверждение равноправия женщин.



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