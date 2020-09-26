История президентских дебатов в США: самые памятные моменты

26.09.2020, 23:15, Новости дня

Главная задача обоих участников предстоящих 29 сентября первых президентских дебатов, как нынешнего президента Дональда Трампа, так и его соперника Джо Байдена – избежать серьезных ошибок во время дискуссии. «Голос Америки» предлагает вспомнить самые знаменитые и ставшие скандальными дебаты, которые проходили в прошлом, повлияв на американскую политику.

Почти каждые дебаты порождали особые, иногда определяющие карьеру того или иного политика моменты, оставляя неизгладимый след в политике страны.

В 1984 году первый раунд теледебатов между действующим президентом Рональдом Рейганом и бывшим вице-президентом администрации Джимми Картера, демократом Уолтером Мондейлом, неожиданно поставил под вопрос несомненное переизбрание Рейгана.

Рональд Рейган и Уолтер Мондейл

«Во время этих дебатов что-то произошло – вопреки стараниям кандидата (от республиканцев), это показало американскому народу то, что они должны были знать о кандидате», – сказал в интервью «Голосу Америки» Уолтер Мондейл.

Мондейлу дважды удалось выставить Рейгана в невыгодном свете.

«Рейган в действительности не старался следовать тексту своего выступления, и начал путаться во время произнесения речи. Он забыл, о чем вообще изначально шел разговор в начале его выступления. В итоге он заявил, что две трети оборонного бюджета тратятся на выплату пенсий, покупку продуктов и одежды для военнослужащих, сказав, что лишь малая часть бюджета идет на покупку вооружений», – вспоминает Мондейл.

«У нас не так много возможностей увидеть кандидатов “без фильтров”, рядом друг с другом на телеэкране без посредников в виде журналистов или без непосредственного влияния советников, которые советуют, о чем именно им нужно говорить», – отмечает Алан Шредер, профессор журналистики Северо-Восточного университета, написавший книгу о роли телевидения в президентских дебатах. Первые теледебаты состоялись в 1960 году между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном.

Джон Кеннеди и Ричард Никсон

«Никсон несколькими неделями ранее выписался из больницы, сильно похудел, был очень бледным, а организаторы дебатов не позаботились о гриме, который ему нужно было нанести на лицо. Он потел, было видно, что он потерял вес и плохо смотрелся на экране», – рассказывает Шредер.

«Нам известно, что он сам отказался от нанесения макияжа, поэтому казалось, что он выглядит мрачновато. Радиослушатели дебатов полагали, что выборы выиграет Никсон. Однако телезрители были уверены в победе Кеннеди», – рассказывает Фрэнк Сесно, директор по стратегическим инициативам в Университете Джорджа Вашингтона, работавший корреспондентом СNN в Белом доме.

«Был такой знаменитый момент на дебатах, в которых участвовал Джеральд Форд – он заявил, что Польша не зависит от влияния Советского Cоюза», – вспоминает Сесно.

«Советского господства в Восточной Европе нет, и никогда не будет при администрации Форда», – заявил президент в 1976 году, пытаясь переизбраться на второй срок. Выборы тогда выиграл демократ Джимми Картер.

«Если вы посмотрите запись этих дебатов, то увидите, что модератор в тот момент почти потерял дар речи», – отмечает политолог Мэри Кейт Керри, старший научный сотрудник Центра Миллера при Университете Вирджинии. Она была спичрайтером президента Джорджа Буша-старшего, который участвовал в дебатах вместе с демократом Биллом Клинтоном и независимым кандидатом Россом Перо в 1992 году.

Билл Клинтон и Джордж Буш-старший

«Один из них нарушил правила, сильно превысив время своего выступления. И модератор Кэрол Симпсон не указала кандидату на это нарушение. Джордж Буш начал выразительно посматривать на свои часы, намекая модератору на необходимость соблюдения регламента. Но публике правила проведения дебатов были неизвестны. Люди подумали, что Буш хочет выйти из студии… И это обернулось против него», – считает Керри.

По мнению Шредера, во время тех дебатов Буш действительно не хотел находиться на дебатах, полагая, что он не должен таким образом показывать себя избирателям.

«Это интересно. Спустя годы, в интервью Джиму Лереру, он на самом деле, вспоминая об этом моменте сказал, что не хотел там находиться», – говорит Шредер.

Несмотря на неудачный первый раунд дебатов с Мондейлом в 1984 году, Рональд Рейган на вторых дебатах отлично отреагировал на предположение о том, что он, будучи на тот момент самым пожилым президентом США, не сможет справиться с изнурительной работой на посту главы государства. Демократу Мондейлу в 1984 году было 56 лет.

Рейган удачно отбил атаку конкурента, заявив, что он не хочет ставить «старение во главу угла избирательной кампании», добавив, что не собирается «использовать в политических целях молодость и неопытность своего оппонента».

Мондейл в итоге потерпел сокрушительное поражение, выиграв у Рейгана только в родной Миннесоте и в столичном округе Колумбия, – это стало худшим в истории поражением на президентских выборах для кандидата от Демократической партии.