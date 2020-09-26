Катастрофа Ан-26 в Чугуеве. Опубликован список погибших

26.09.2020, 21:50, Новости дня

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал в Facebook фамилии погибших в результате крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области.

В списке 26 человек:

пилот, майор Кишеня Богдан Вячеславович;

капитан Остапенко Алексей Георгиевич;

капитан Добреля Дмитрий Денисович;

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович;

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович;

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич;

прапорщик Широчук Олег Николаевич;

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович;

солдат Бойко Александр Анатольевич;

солдат Булий Ростислав Владимирович;

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович;

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич;

солдат Зибюк Константин Олегович;

солдат Кливец Александр Александрович;

солдат Матвийчук Богдан Николаевич;

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич;

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич;

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович;

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович;

солдат Дудла Артем Михайлович;

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич;

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич;

солдат Студинский Дмитрий Витальевич;

солдат Хомьячук Максим Владимирович;

старший сержант Корчовский Роман Александрович;

солдат Олабин Владимир Вадимович.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

25 человек погибли на месте. Один курсант получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице. Жизни курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

26 сентября в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.