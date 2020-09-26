Катастрофа Ан-26 в Чугуеве. Опубликован список погибших
26.09.2020, 21:50, Новости дня
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал в Facebook фамилии погибших в результате крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области.
В списке 26 человек:
пилот, майор Кишеня Богдан Вячеславович;
капитан Остапенко Алексей Георгиевич;
капитан Добреля Дмитрий Денисович;
старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович;
старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович;
прапорщик Иванов Евгений Сергеевич;
прапорщик Широчук Олег Николаевич;
младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович;
солдат Бойко Александр Анатольевич;
солдат Булий Ростислав Владимирович;
солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович;
солдат Донец Дмитрий Евгеньевич;
солдат Зибюк Константин Олегович;
солдат Кливец Александр Александрович;
солдат Матвийчук Богдан Николаевич;
сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич;
солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич;
солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович;
старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович;
солдат Дудла Артем Михайлович;
солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич;
солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич;
солдат Студинский Дмитрий Витальевич;
солдат Хомьячук Максим Владимирович;
старший сержант Корчовский Роман Александрович;
солдат Олабин Владимир Вадимович.
ВІЧНОГО ПОЛЬОТУ НАШІ СОКОЛИКИ…Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака…
Posted by Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба on Laupäev, 26. September 2020
Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
25 человек погибли на месте. Один курсант получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице. Жизни курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
26 сентября в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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