Ермак заявил, что ТКГ должна собираться каждую неделю

26.09.2020, 21:50, Новости дня

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе должны чаще проводить заседания. Об этом на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое 26 сентября прошло на контрольном пункте въезда-выезда “Майорское” в Донецкой области, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Ермака, это необходимо с целью ускорения переговорного процесса и быстрой имплементации договоренностей лидеров “Нормандской четверки”.

“Я хотел бы попросить представителей трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров”, – отметил глава ОПУ.

Он добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещали линию разграничения и общались с военными и жителями Донбасса.

Участники совещания, в котором приняли участие представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, констатировали, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, который длится 62-й день, является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе, пишет президентская пресс-служба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.