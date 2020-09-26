Раскрыто содержание последнего разговора пилота потерпевшего крушение Ан-26
26.09.2020, 21:48, Новости дня
За мгновения до падения Ан-26 его пилот разговаривал с управляющим пилотом, об этом сообщил руководитель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.
«Я точно знаю, что за 45 секунд, за минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», – цитирует Кучера Telegram-канал Obozrevatel.ua.
Ранее сообщалось, что были извлечены черные ящики упавшего в городе Чугуев в Харьковской области самолета.
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщила, что в авиакатастрофе погиб сын депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина Владимир.
Между тем обломки упавшего борта решили перевезти в одну из воинских частей Харькова.
Президент страны Владимир Зеленский сообщал, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй выживший скончался утром в субботу.
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