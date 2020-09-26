Байден сказал, чего ждет от Трампа на теледебатах

26.09.2020, 20:48, Новости дня

Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден заявил, что ждет от своего оппонента Дональда Трампа на теледебатах 29 сентября личных выпадов.

«Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать… Он не умеет дебатировать, он не настолько умен. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, он мало что знает о внутренней политике. Он мало знает о деталях», – сообщил Байден в эфире MSNBC, передает РИА «Новости».

Байден добавил, что планирует рассказать, почему считает действующего президента неудачным главой государства. Также Байден сообщил, что расскажет о своей программе исправления ситуации.

Ранее Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.

До этого Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США после выборов. Белый дом заявил, что Трамп признает результаты «свободных и справедливых» выборов, но сам президент США усомнился в честности предстоящих выборов.