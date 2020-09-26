 

Швеция призвала Россию и США продлить СНВ-3

26.09.2020, 20:48, Новости дня

Шведский премьер Стефан Левен призвал Москву и Вашингтон продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы призываем США и Россию договориться о продлении СНВ-3 и призываем Китай присоединиться к дискуссиям о последующих договоренностях», – цитирует Левена РИА «Новости».

Эти слова прозвучали на видеообращении, которое продемонстрировали в зале Генассамблеи ООН.

Напомним, Путин также выступал на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер в ходе своего выступления в ГА ООН предложил США проводить взаимное сдерживание в развитии ракетных систем и сообщил, что необходимо оперативно продлить ДСНВ.

Путин также выступил с инициативой создать «зеленые коридоры» для торговли, на которые бы не распространялись санкции и другие ограничения, и отметил, что ООН должна учитывать интересы всех стран.

Президент РФ подчеркнул, что главный орган ООН – Совет Безопасности – отражает реальный военно-политический баланс в мире.

Между тем, речь президента США Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Политолог: Слова Лукашенко о «братстве» нельзя считать извинением перед Россией

19.09 / Мнения: Газовая конкуренция РФ и США в Европе становится взрывоопасной

28.07 / Украинский капитан покончил с собой

18.09 / Анонсирован старт отборочного этапа Олимпиады кружкового движения НТИ.Junior

30.07 / Против мужа Тихановской завели дело в Белоруссии

28.06 / Rolling Stones пригрозила Трампу судом

09.07 / Delivery Club заявил о выплате большинству курьеров долгов по зарплате

28.08 / Купе Rolls-Royce Wraith превратили в универсал

18.07 / Во время пожара в Нанте сгорел старинный орган

22.09 / Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска