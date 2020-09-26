Швеция призвала Россию и США продлить СНВ-3

26.09.2020, 20:48, Новости дня

Шведский премьер Стефан Левен призвал Москву и Вашингтон продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы призываем США и Россию договориться о продлении СНВ-3 и призываем Китай присоединиться к дискуссиям о последующих договоренностях», – цитирует Левена РИА «Новости».

Эти слова прозвучали на видеообращении, которое продемонстрировали в зале Генассамблеи ООН.

Напомним, Путин также выступал на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер в ходе своего выступления в ГА ООН предложил США проводить взаимное сдерживание в развитии ракетных систем и сообщил, что необходимо оперативно продлить ДСНВ.

Путин также выступил с инициативой создать «зеленые коридоры» для торговли, на которые бы не распространялись санкции и другие ограничения, и отметил, что ООН должна учитывать интересы всех стран.

Президент РФ подчеркнул, что главный орган ООН – Совет Безопасности – отражает реальный военно-политический баланс в мире.

Между тем, речь президента США Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства.