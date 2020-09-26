Саммит ЕС-Украина в Брюсселе перенесли

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26.09.2020, 13:48, Новости дня

Запланированный на 1 октября саммит Евросоюз (ЕС) – Украина перенесен на 6 октября, он состоится в Брюсселе, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель сообщил по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, что они «договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС – Украина», передает ТАСС.

Ранее Боррель заявил по итогам визита в Киев, что ЕС не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины.

Боррель 22 сентября провел свой первый с момента вступления в должность визит на Украину, в ходе которого провел переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Речь шла о подготовке к 22-му саммиту Украина – Евросоюз.

В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Она рассчитана на 18 месяцев, общий объем поддержки составит 5 млрд долларов.

МВФ требовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

Напомним, в апреле 2020 года размер совокупного государственного долга Украины увеличился на 1,05 млрд долларов (1,3%) в иностранной валюте. В мае в Раде объявили о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.



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