Хакеры атаковали центр Гамалеи во время разработки вакцины от COVID

26.09.2020, 13:48, Новости дня

Центр Гамалеи подвергался хакерским атакам несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

«Хакерские атаки были, но были ли они связаны именно с вакциной или нет, я не специалист по IT-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», – сообщил Гинцбург в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

По его словам, атаки проводились несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины.

Между тем директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов отметил, что клинические исследования вакцины на детях будут идти последовательно с понижением возраста.

«Сначала это 15-17 лет, потом группа 10-14 лет, 6-9 лет, 2-5 лет потом от 6 месяцев до 24 месяцев, и последняя группа – уже новорожденные», – указал он.

Детская вакцина различается со взрослой реактогенностью, отметил Максютов. Вакцина «Вектора» показала свою безопасность, потому дополнительно снижать нулевую реактогенность нет нужды в случае вакцинации детей, сказал ученый.

Также Максютов затронул вопрос возможного пожизненного иммунитета от коронавируса.

«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», – добавил глава «Вектора».

Ранее Гинцбург пояснял, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ может обуславливаться тремя причинами: нехваткой витамина D, ростом транспортных потоков и восприимчивостью к вирусам осенью.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что РФ проходит ситуацию с коронавирусом мягче, чем другие страны.

В четверг Минздрав сообщал, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота.