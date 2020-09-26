 

В сети появилось видео с последними секундами полета Ан-26 перед крушением в Чугуеве

26.09.2020, 13:40, Новости дня

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, засняла последние секунды военно-транспортного самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

“Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом”, – написал он.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить – что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом.Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины !

Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 26. September 2020

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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