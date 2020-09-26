 

Бывшему дизайнеру «АвтоВАЗа» стало стыдно за облик современных BMW

26.09.2020, 10:48, Новости дня

Бывший дизайнер «АвтоВАЗа» Владимир Ярцев, разрабатывавший десятое семейство автомобилей Lada, раскритиковал облик современных моделей BMW.

«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW… Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», – написал Ярцев в Facebook.

В марте немецкий автоконцерн BMW показал свой новый логотип – у него нет привычной черной заливки круга. При этом синие и белые сектора – символы флага Баварии – остались на месте.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Facebook занялась поиском расизма в своих алгоритмах

29.07 / Украина выполняет перемирие на 100 процентов. Все остальное будет зависеть от России – Зеленский

15.07 / “Есть протестная активность”. В “Слуге народа” объяснили, почему Рада отложила укрупнение районов

17.08 / Результаты испытаний вакцины от коронавируса решили опубликовать в научном журнале

25.06 / Кремль поблагодарил президента Киргизии за решение не присутствовать на параде Победы

17.09 / Трамп: голосование по почте угрожает выборам больше, чем иностранное вмешательство

30.06 / Озвучена стоимость нового кроссовера Alpina XB7

17.08 / Правительство Германии связалось с Тихановской

19.08 / Создана маска, которая уничтожает бактерии и вирусы

15.07 / Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска