Путин прилетел на вертолете на «Кавказ-2020»

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26.09.2020, 9:08, Новости дня

Президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020». Глава государства прилетел на учения на вертолете вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа (ЮВО) и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Главные цели учений – проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности Вооруженных сил РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач, передает ТАСС.

Основные действия учений разворачиваются на внутренних полигонах ЮВО (Прудбой, Ашулук, Капустин Яр), наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской. В акваториях Черного и Каспийского морей разыгрываются эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Участие в учениях «Кавказ-2020» принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих. В учениях на полигонах задействованы до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.



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