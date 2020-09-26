Песков не нашел противоречий в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

26.09.2020, 8:48, Новости дня

В заявлениях МИД и главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина относительно наличия в стране боевого отравляющего вещества «Новичок» нет противоречий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова», – цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что у РФ пока нет достоверных фактов о наличии химоружия на территории страны, чтобы беспокоиться по этому поводу.

«В любом случае можно лишь подтвердить, что РФ все свои обязательства по конвенции выполнила и химическое оружие было на территории РФ уничтожено», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что СССР и РФ никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества «Новичок».

До этого Нарышкин отмечал, что все запасы «Новичка» в РФ были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).