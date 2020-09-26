Главгосэкспертиза начала аудит проекта моста на Сахалин

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26.09.2020, 8:48, Новости дня

Главгосэкспертиза приступила к аудиту проекта строительства железнодорожного моста на Сахалин, информирует пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом через пролив Невельского поступил на рассмотрение в ведомство, следует из релиза по итогам совещания, которое провел губернатор региона Валерий Лимаренко, передает РИА «Новости».

«Особо подчеркну, это предпроектная стадия. Мы рассматриваем документацию с точки зрения технологически-ценового аудита. Наша задача – оценить насколько корректно составлен проект. А после можно будет с этими цифрами работать», – завил и.о. начальника Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Кохан.

Кроме того, РЖД прорабатывают вопрос по выносу железной дороги за пределы центра Южно-Сахалинска. Это будет необходимо при реализации проектов по строительству мостового перехода и модернизации Корсаковского порта.

Сообщалось, что проект предварительно оценивается в 576 млрд рублей без НДС. 226 млрд из них – мостовой переход с подходами, 350 млрд – железнодорожная линия. Мост может быть построен до конца 2035 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды могут последовать для региона и РФ после строительства моста на Сахалин.



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