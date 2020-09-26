 

Трамп определился с кандидатурой на вакантное место в Верховном суде

26.09.2020, 7:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что уже решил, кого выдвинет на вакантное место в Верховном суде США.

«Я для себя уже решил», – приводит его слова ТАСС.

Трамп не подтвердил, что речь идет об Эми Кони Барретт, как со ссылкой на источники сообщали СМИ.

«Я этого не говорил», – сообщил Трамп, отметив, что все кандидаты «замечательные».

Барретт является сейчас судьей апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. 

Она известна консервативными взглядами (в частности, выступает против абортов).

Высказывается предположение, что ее назначение в Верховный суд обеспечит Трампу поддержку в некоторых важных с точки зрения исхода выборов штатах.

Напомним, судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет от рака печени. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Сейчас назначенцев республиканских президентов в Верховном суде больше, чем назначенцев демократов.

Судья назначается по представлению президента и при одобрении Сената пожизненно.



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