Более 30 памятников Колумбу демонтированы в США

26.09.2020, 7:48, Новости дня

В США за время протестов демонтированы более 30 памятников мореплавателю Христофору Колумбу, сообщают СМИ.

Демонтированы как минимум 33 памятника, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

С июня их снесли в нескольких штатах либо во время акций протеста, либо по итогам голосования местных жителей. В ряде случаев памятники демонтировали и переместили в хранилища, чтобы уберечь от вандалов.

В среду за демонтаж очередного памятника Колумбу проголосовали в Питсбурге.

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или расизму, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих.