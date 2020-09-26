Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией
26.09.2020, 7:08, Новости дня
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что Москва и Токио максимально приблизились к заключению мирного договора в 2018 году, когда он встречался в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы подошли максимально близко», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
Абэ рассказал, как на встрече в Нагато в 2016 году почувствовал, что у российского лидера есть реальная готовность решить эту проблему.
Экс-глава правительства Японии считает, что заключить мирный договор помешали внешние факторы. В частности, он указал на «обострение отношений между Россией и США».
В зависимости от того, каким бы оказалось соглашение с Россией, Абэ был готов провести досрочные выборы, чтобы народ Японии мог выразить свое отношение к его работе.
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