 

Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

26.09.2020, 7:08, Новости дня

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что Москва и Токио максимально приблизились к заключению мирного договора в 2018 году, когда он встречался в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы подошли максимально близко», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».

Абэ рассказал, как на встрече в Нагато в 2016 году почувствовал, что у российского лидера есть реальная готовность решить эту проблему.

Экс-глава правительства Японии считает, что заключить мирный договор помешали внешние факторы. В частности, он указал на «обострение отношений между Россией и США».

В зависимости от того, каким бы оказалось соглашение с Россией, Абэ был готов провести досрочные выборы, чтобы народ Японии мог выразить свое отношение к его работе.



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