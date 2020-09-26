Командование Воздушных сил сообщило о погибших во время крушения самолета в Чугуеве

26.09.2020, 5:25, Новости дня

Сегодня вечером в Чугуеве Харьковской области произошло крушение самолета Ан-26 (бортовой номер 76) Воздушных сил ВС Украины, проинформировало в Facebook командование Воздушных сил.

“Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил [имени Ивана Кожедуба]. Есть погибшие и травмированные”, – сказано в сообщении.

В релизе командования не уточняется количество пассажиров самолета. По данным ZN.UA, на борту Ан-26 было 30 курсантов.

Ан-26 упал примерно в 21.00. После крушения самолет загорелся. По данным харьковского Центра медицины катастроф, с места падения самолета забрали двух человек с ожогами 90% тела.