 

Командование Воздушных сил сообщило о погибших во время крушения самолета в Чугуеве

26.09.2020, 5:25, Новости дня

Сегодня вечером в Чугуеве Харьковской области произошло крушение самолета Ан-26 (бортовой номер 76) Воздушных сил ВС Украины, проинформировало в Facebook командование Воздушных сил. 

“Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил [имени Ивана Кожедуба]. Есть погибшие и травмированные”, – сказано в сообщении.

В релизе командования не уточняется количество пассажиров самолета. По данным ZN.UA, на борту Ан-26 было 30 курсантов. 

Сьогодні увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України.Літак…

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Reede, 25. September 2020

Ан-26 упал примерно в 21.00. После крушения самолет загорелся. По данным харьковского Центра медицины катастроф, с места падения самолета забрали двух человек с ожогами 90% тела.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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