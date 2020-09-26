Небензя не исключил мирового «разлома»

26.09.2020, 4:55, Новости дня

Противостояние США и Китая может привести к «разлому» мира, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что уже был прецедент существования двух противостоящих друг другу систем, но «тогда эти системы тем не менее взаимодействовали».

«Сейчас то, что происходит, как-то немного попахивает тем, что мир может просто разъединиться через какой-то разлом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTVI.

Россия не заинтересована в переходе мира к биполярности с центрами в США и Китае, сказал Небензя. По его словам, РФ «не дружит с Китаем против Америки» и «хочет дружить с Америкой против Китая». Москва стремится к тому, чтобы «мир был другим», но «пока он идет не в том направлении, в каком мы хотим».

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что отношения США и Китая в определенной степени можно сравнить с новой холодной войной.