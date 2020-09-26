 

В Украине потерпел крушение Ан-26

26.09.2020, 3:40, Новости дня

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области Украины, вблизи города Чугуев. На борту самолета находились курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба и военные летчики.

Различные государственные органы Украины приводят различную информацию о количестве людей на борту самолета и количестве погибших: по разным данным на борту находились от 23 до 28 человек (в том числе 5 членов экипажа), сообщается о 18-25 погибших.

В Украине будет создана государственная комиссия для расследования причин катастрофы.



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