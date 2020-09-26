3,5 тыс американских компаний подали иск против администрации Трампа

26.09.2020, 3:40, Новости дня

Около 3,5 тыс американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд. Истцы утверждают, что федеральные власти США – в качестве ответчиков названы Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и Погранично-таможенная служба США – незаконно повысили таможенные пошлины на китайские товары.

Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила по вводу тарифов и нарушила ряд процедур.

Администрация Дональда Трампа утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке.

В сентябре Всемирная торговая организация пришла к выводу, что США нарушили правила глобальной торговли повысив пошлины на китайские товары в рамках торговой войны с Китаем.