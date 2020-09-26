 

CNN – толпа освистала Трампа во время церемонии прощания с судьёй Гинзбург

26.09.2020, 3:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подвергся обструкции во время церемонии прощания с судьёй Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, пишет CNN. Собравшиеся у здания суда люди скандировали «голосуйте против него». Впрочем, сам Трамп заявил, что почти не слышал скандирования.


Reuters

Дональд Трамп был освистан толпой во время церемонии прощания с судьёй Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, скончавшейся на прошлой неделе, пишет CNN.

Собравшиеся начали скандировать «голосуйте против него», когда Трамп появился на ступенях здания Верховного суда возле гроба, обёрнутого в национальный флаг США. Президент, чьё лицо было закрыто защитной маской, бросал взгляды на собравшуюся толпу, в то время как его жена Меланья смотрела прямо перед собой, отмечает CNN. Постояв некоторое время в молчании, пара прошла в свой лимузин и вернулась в Белый дом. Трамп нечасто сталкивается лицом к лицу со своей оппозицией, отмечает CNN, но в прошлом году его освистывали во время посещения бейсбольного матча.

«Я думаю, это были просто политические кричалки. Мы почти ничего не слышали с того места, где стояли», — заявил Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани также прокомментировала инцидент: «Скандирование было отвратительным, но чего ещё ожидать, когда находишься посреди «болота». Я езжу с президентом по всей стране, и везде, где мы бываем, улицы заполняются сторонниками».

Как отмечает CNN, путешествуя по стране, Трамп обычно встречается только с теми, кто его поддерживает. 



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